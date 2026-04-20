L’attaccante belga è arrivato ieri sera in città con un volo privato da Bruxelles, dopo aver lasciato in modo inaspettato e non programmato la squadra a fine marzo. Nei giorni scorsi si sono susseguite voci di un incontro tra lui e il club partenopeo, in vista di un possibile ritorno. Sul tavolo ci sarebbe anche l’ipotesi di una multa legata alla sua partenza non concordata.

Il tanto atteso faccia a faccia tra Romelu Lukaku ed il Napoli è in arrivo. L’attaccante belga è tornato in città ieri sera con un volo privato da Bruxelles, rientrando dopo la partenza inaspettata e non programmata di fine marzo. Il tema centrale della discussione sarà ovviamente la decisione da parte di Lukaku di non rispondere alle due convocazioni del club, un comportamento che potrebbe portare a provvedimenti esemplari. Napoli, decisione presa: Lukaku verrà multato. Romelu Lukaku si appresta a tornare al centro sportivo di Castel Volturno per riprendere gli allenamenti con la squadra. Dopo le due mancate risposte alle convocazioni, il Napoli intende adottare una linea dura con il proprio attaccante: come racconta ‘La Repubblica, il club gli avrebbe già comunicato ufficialmente la decisione di multarlo.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Clamoroso Lukaku: nuova decisione per l’attaccante! Spunta anche l’ipotesi multa

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