Caso Romelu Lukaku la decisione di Conte e le intenzioni dell’attaccante

Le tensioni tra il Napoli e l’attaccante belga sono diventate oggetto di attenzione nelle ultime ore, con una decisione presa dall’allenatore. L’attaccante ha mostrato chiaramente le sue intenzioni, mentre l’allenatore ha comunicato una scelta che potrebbe influenzare il prosieguo della stagione della squadra. La situazione si sta sviluppando rapidamente, attirando l’interesse di media e tifosi.

Le tensioni tra il Napoli e Romelu Lukaku sono esplose nelle ultime ore, aprendo un caso che rischia di avere ripercussioni pesanti sul finale di stagione azzurro. L’attaccante belga ha infatti deciso di restare temporaneamente in Belgio per seguire un programma personalizzato di recupero, rinviando il rientro in Campania. Una scelta che non è stata accolta positivamente dal club, soprattutto per le tempistiche e per l’impatto immediato sulla disponibilità del giocatore. Secondo quanto filtra, l’intenzione di Lukaku sarebbe quella di prendersi tra i 7 e i 10 giorni di stop per ritrovare la migliore condizione fisica, prima di rientrare a Napoli. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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