Durante l'evento WrestleMania 42 a Las Vegas, è avvenuto un episodio che ha lasciato senza parole i presenti: il wrestler noto come Brock Lesnar ha annunciato il suo ritiro. L’atleta, visibilmente commosso, si è congedato dal pubblico con un discorso breve, poi si è lasciato andare alle lacrime. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, suscitando reazioni tra i fan e gli addetti ai lavori.

Il mondo del wrestling ha assistito a uno dei suoi momenti più emozionanti durante WrestleMania 42 a Las Vegas. Dopo essere stato sconfitto dalla stella emergente Oba Femi, Brock Lesnar ha tolto i guanti e gli stivali, ponendoli al centro del ring. “The Beast” ha annunciato così il suo ritiro tra le lacrime, sostenuto dall’ovazione del pubblico e dai cori “Grazie Brock”. WrestleMania 42 è disponibile solo su Netflix.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Clamoroso a WrestleMania, Brock Lesnar si ritira: “The Beast” in lacrime

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