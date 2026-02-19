Nel Dna dei sardi un’indizio contro la malaria | la scoperta

Un nuovo studio rivela che nel DNA dei sardi si nasconde un gene che può bloccare la malaria. La scoperta è stata fatta da ricercatori dell’Università di Sassari e del Cnr-Irgb di Cagliari, grazie all’analisi di campioni genetici di persone dell’isola. Questo gene sembra impedire la crescita del parassita responsabile della malattia. La ricerca ha identificato un particolare tratto genetico che potrebbe aiutare a sviluppare nuove terapie. La presenza di questa variante genetica si riscontra in alcune comunità sarde, aprendo nuove strade contro la malattia.

C'è un gene capace di ostacolare la crescita del parassita della malaria: lo ha scoperto un gruppo di ricercatori dell'Università di Sassari e del Cnr-Irgb, l'Istituto di ricerca genetica e biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche di Cagliari. Pubblicata su Nature, la ricerca indica una possibile strada per nuovi farmaci contro una malattia che, soprattutto nei Paesi tropicali, provoca ancora oggi oltre 600mila morti all'anno. La scoperta. Dalle analisi genomiche di 7mila volontari dello studio di popolazione sardo SardiNIA in Ogliastra, i ricercatori hanno individuato una variante del Dna associata a particolari caratteristiche dei globuli rossi, le cellule del sangue in cui vive il parassita della malaria. Nel 2013 viene pubblicata su Science un'analisi dettagliata del DNA del cromosoma Y di 1.200 sardi, uno studio che aiuta a ricostruire la storia genetica e le migrazioni della popolazione isolana. Questa ricerca ha un impatto internazionale, contribuendo alla