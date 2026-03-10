L’intelligenza artificiale al servizio di chi cerca esperienze green | l’evoluzione Econauti

L’intelligenza artificiale viene utilizzata per migliorare le esperienze green, con l’obiettivo di offrire ai visitatori un modo più coinvolgente di scoprire la natura. Recentemente, questa tecnologia è stata applicata nelle aree dell’Oasi Wwf Parco degli Astroni e del Parco del Grassano, dove ha arricchito le visite con strumenti di realtà aumentata e digitale. Questi interventi sono stati realizzati per rendere più interattivi e immersive i percorsi naturalistici.

Sono "esplosi" arricchendo con realtà aumentata e digitale le esperienze nella natura dei visitatori dell'Oasi Wwf Parco degli Astroni e del Parco del Grassano. Poi sono diventati una community accomunata dal piacere di vivere all'aria aperta, di riscoprire il territorio e di condividerlo, trasformando il portale in un vero e proprio marketplace di esperienze immerse nel verde, tra riserve, parchi e boschi. Con il 2026 arriva un ulteriore step: l'Intelligenza Artificiale pensata per incrociare domanda e offerta di esperienze green-based e dimostrare ancora una volta che la tecnologia non è antitetica alla natura. Parliamo di Econauti, il progetto campano nato dall'intuizione di spingere alle esperienze all'aria aperta e in parchi, boschi, riserve sfruttando la tecnologia come leva, sia promozionale che esperienziale.

