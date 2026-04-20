City Nature Challenge

La City Nature Challenge è un evento internazionale che coinvolge diverse città del mondo in una competizione amichevole. L’obiettivo principale è raccogliere dati sulla biodiversità urbana attraverso la partecipazione dei cittadini. Durante l’iniziativa, le persone sono invitate a documentare piante, animali e altri elementi naturali presenti nelle aree urbane. La sfida si svolge in un arco di tempo definito e mira a sensibilizzare sull’ecosistema locale.

La, CNC, è un’iniziativa internazionale che consiste in una competizione amichevole tra città di tutto il mondo. Ricercatori e cittadini collaborano per mappare la biodiversità urbana tramite foto o audio da caricare sull’applicazione iNaturalist in un arco di tempo.🔗 Leggi su Torinotoday.it The City Nature Challenge Notizie correlate City nature challenge 2026: educazione ambientale e ricerche guidate nel Parco dei Monti Auruncill Parco Naturale dei Monti Aurunci partecipa per la prima volta alla City Nature Challenge (CNC), la più grande iniziativa internazionale di... 'City Nature Challenge 2026': ferraresi invitati a fotografare le specie di flora e di faunaIl Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara ha aderito anche quest'anno alla ‘City Nature Challenge’, un evento di collaborazione globale per lo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ferrara raddoppia con il City Nature Challenge 2026; ISPRA e il Network Nazionale della Biodiversità partecipano alla City Nature Challenge di Torino; City Nature Challenge 2026; City Nature Challenge 2026. City Nature Challenge 2026, i Monti Aurunci scendono in campo: la scienza parte dai cittadiniIl Parco aderisce alla sfida mondiale sulla biodiversità: studenti e visitatori protagonisti tra app, escursioni e ricerca sul campo ... latinaoggi.eu Il Parco Naturale dei Monti Aurunci protagonista del City Nature Challenge 2026Il Parco Naturale dei Monti Aurunci partecipa per la prima volta al City Nature Challenge, la più grande iniziativa globale dedicata al monitoraggio della biodiversità urbana attraverso il ... radioluna.it Messina, torna la City Nature Challenge 2026 - facebook.com facebook 'City Nature Challenge 2026': ferraresi invitati a fotografare le specie di flora e di fauna x.com