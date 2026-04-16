' City Nature Challenge 2026' | ferraresi invitati a fotografare le specie di flora e di fauna

Dal 24 al 27 aprile, Ferrara partecipa anche quest’anno alla ‘City Nature Challenge’, un'iniziativa internazionale dedicata alla fotografia di specie di flora e fauna. Il Museo Civico di Storia Naturale invita residenti e visitatori a contribuire con immagini di piante e animali presenti nel territorio. L’obiettivo è raccogliere dati sulla biodiversità urbana attraverso il coinvolgimento della comunità locale.

Il Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara ha aderito anche quest'anno alla ‘City Nature Challenge’, un evento di collaborazione globale per lo studio e la tutela della biodiversità che si terrà dal 24 al 27 aprile.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa manifestazione internazionale è.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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