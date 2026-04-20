Cittadella si arrende al gusto | 100.000 visitatori a Formaggio in Villa

Tra il 17 e il 19 aprile, la città murata ha accolto oltre 100.000 visitatori durante la quattordicesima edizione di Formaggio in Villa, un evento dedicato al mondo del formaggio e dei suoi prodotti. Le strade della cittadina sono state animate da un grande afflusso di persone che hanno partecipato alle diverse iniziative e degustazioni organizzate nel centro storico. La manifestazione ha registrato numeri record rispetto alle edizioni precedenti.

Oltre 100 mila visitatori hanno attraversato le vie della città murata di Cittadella tra il 17 e il 19 aprile, segnando un traguardo senza precedenti per la quattordicesima edizione di Formaggio in Villa. La rassegna, dedicata alle eccellenze del settore caseario nazionale, ha trasformato il cuore storico del territorio in un polo d’attrazione agroalimentare capace di coniugare la valorizzazione delle tradizioni con una partecipazione di massa che conferma la rilevanza dell’appuntamento nel regionale. Il successo di un modello che unisce degustazione e competizione. La struttura dell’evento si è rivelata estremamente efficace nel coinvolgere diverse tipologie di pubblico, dai professionisti del settore ai semplici appassionati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cittadella si arrende al gusto: 100.000 visitatori a Formaggio in Villa Notizie correlate Asiago DOP protagonista a Formaggio in Villa: degustazioni, vini e cocktail a CittadellaFiliera, abbinamenti internazionali e mixology raccontano la versatilità della specialità veneto-trentina a Cittadella dal 17 al 20 aprile. Leggi anche: Fiere, Mecspe si conferma hub per manifatturiero e innovazione, oltre 2.000 aziende e 60.000 visitatori Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Novara, addio ai playoff: azzurri ko al Piola con il Cittadella; Calcio - Crema a due passi da baratro. Novara, addio ai playoff: azzurri ko al Piola con il CittadellaIl Novar asaluta aritmeticamente i playoff: gli azzurri crollano in casa con il Cittadella, che espugna il Piola 0-1. lavocedinovara.com Diretta Novara Cittadella streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone A di Serie C.Diretta Novara Cittadella streaming video tv: i piemontesi rincorrono un difficile posto nei playoff, i veneti sono quasi certi della sesta piazza. ilsussidiario.net TELE ONE. . : Celebrati i 60 anni di storia dei Salesiani Don Bosco “Gesù Adolescente” al teatro Savio di Palermo, dove è stata inaugurata la “Cittadella del Sociale”. Presente l’arcive - facebook.com facebook alla Cittadella x.com