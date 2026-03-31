Asiago DOP protagonista a Formaggio in Villa | degustazioni vini e cocktail a Cittadella

Dal 17 al 20 aprile a Cittadella si svolge la rassegna nazionale Formaggio in Villa, dedicata alle eccellenze del settore caseario. Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago presenta il suo prodotto proponendo degustazioni di Asiago DOP abbinate a vini e cocktail, offrendo ai visitatori un’esperienza di gusto con abbinamenti inediti. La manifestazione si svolge nella città in provincia di Padova.

Filiera, abbinamenti internazionali e mixology raccontano la versatilità della specialità veneto-trentina a Cittadella dal 17 al 20 aprile. Anteprima il 7 aprile con il talk “L’Asiago ci mette la faccia” Con quattro appuntamenti pensati per produttori, appassionati e curiosi, l'Asiago DOP, main partner della manifestazione, apre le porte del suo mondo e risponde a stili di vita e di consumo diversi. A rendere possibile questo racconto è una rete solida, composta da malghe, latterie sociali, caseifici cooperativi e aziende familiari che ogni giorno trasformano il latte raccolto nelle intere province di Vicenza e Trento e parte di quelle di Padova e Treviso, in formaggio Asiago, una produzione non delocalizzabile, con un impatto diretto sull'economia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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