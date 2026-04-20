Cittadella colpo esterno A Vimercate punti playoff

Nel match tra Sangiuliano e Cittadella, la squadra ospite ha vinto 1-0. La rete decisiva è arrivata nel secondo tempo, con un cambio di giocatori avvenuto a circa 23 minuti dalla fine. La formazione di casa ha tentato di reagire ma senza successo. Con questa vittoria il Cittadella si è portato a punti importanti per la classifica playoff. La partita si è giocata in un clima di grande intensità tra le due squadre.

sangiuliano 0 cittadella 1 SANGIULIANO: Libertazzi, Tremolada, Sadaj (47’st Di Cintio), Brugognone (23’st Scartinelli), Bernardi, Redondi, Lupano, Barzago, Cazzaniga (43’st Di Salerno), Ebano (39’st De Cecco), Busatto. A disp. Lombardi, Morra, Tafa, Sandre, Izzo. All. Sesto CITTADELLA: Celenza; Boccaccini, Sabotic, Fort; Teresi, Mandelli, Dodaro, Marchetti (32’st Sardella), Camara (31’st Barozzini); Morello (27’st Arrondini), Caprioni (9’st Sala, 41’st Calanca). A disp. Anino, Tessitori, Crosariol, Carretti. All. Gori Arbitro: Scicolone di Sandonà Reti: 24’st Sala Note: ammoniti Ebano, Lupano, Bernardi, Sardella, Redindi, Barzago La Cittadella ritrova il successo esterno, che mancava dal colpo a Castelmaggiore dell’8 febbraio, e tiene aperta la porta dei playoff.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cittadella, colpo esterno. A Vimercate punti playoff Notizie correlate Leggi anche: Serie D. Cittadella, a Vimercate ultima chiamata playoff Volley femminile, colpo esterno Elettromeccanica Angelini Cesena: tre punti d'oro a Reggio EmiliaMissione compiuta per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che a Reggio Emilia strappa la sesta vittoria del girone di ritorno, su otto turni disputati... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Calcio Trento stende il Cittadella 3 a 1. Reti di Dalmonte, Giannotti e Pellegrini; Sangiuliano City vs Cittadella Vis Modena, il dopo gara di mister Gori, cronaca e tabellino (VIDEO); SERIE D: IL CITTADELLA VIS MODENA VINCE IN TRASFERTA E CONTINUA A SPERARE NEI PLAYOFF; Trento, tre punti pesantissimi in trasferta: Cittadella sconfitto per 3-1. Colpo esterno dell’AlbinoLeffe. Atalanta Under 23 show, ma a Caravaggio fa festa la capolista BeneventoI seriani sbancano il ‘Tombolato’ grazie al gol di Sali che piega il Cittadella, mentre i nerazzurri avanti 3-1 si fanno rimontare dal Benevento: finisce 3-4 Caravaggio. Succede letteralmente di tutto ... bergamonews.it Cittadella-Trento: 1-3. I granata si arrendono di fronte al pubblico di casaAl Tombolato i gialloblù giocano una partita di sacrificio e qualità, piegando il Cittadella nonostante l’uomo in meno ... corrieredelveneto.corriere.it Il Novara cade in casa con il Cittadella e vede svanire il sogno playoff: ai veneti basta la rete di Pavan Novara Football Club - facebook.com facebook alla Cittadella x.com