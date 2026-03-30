Volley femminile colpo esterno Elettromeccanica Angelini Cesena | tre punti d' oro a Reggio Emilia

L’Elettromeccanica Angelini Cesena ha conquistato una vittoria esterna contro Reggio Emilia, ottenendo tre punti con il punteggio di 1-3 (25-14, 18-25, 21-25, 23-25). Si tratta della sesta vittoria nel girone di ritorno su otto partite disputate. La squadra ha concluso con successo un turno di campionato che le permette di avvicinarsi ulteriormente alla parte alta della classifica.

Missione compiuta per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che a Reggio Emilia strappa la sesta vittoria del girone di ritorno, su otto turni disputati Missione compiuta per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che a Reggio Emilia strappa la sesta vittoria del girone di ritorno, su otto turni disputati, grazie al successo per 1-3 (25-14, 18-25, 21-25, 23-25). Altri tre punti in cassaforte per le bianconere, bravissime a reagire con grande carattere dopo la batosta del primo set, e soprattutto a mantenere i nervi saldi negli assalti dei finali di set. Nel primo set Reggio Emilia è agguerrita e scappa via (9-3), Cesena non riesce a scalfire la difesa avversaria e resta indietro (18-7), finisce velocemente 25-14. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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