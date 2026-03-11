Il segreto di Montegrande alla Città del Cioccolato un convegno internazionale sulla storia del cacao

Giovedì 12 marzo alle 10 si svolge alla Città del Cioccolato un convegno internazionale dedicato alla storia del cacao. L'evento raccoglie esperti e ricercatori per approfondire le vicende legate alle origini e alla diffusione di questa pianta. La giornata si concentrerà sui temi legati alla riscrittura delle narrazioni storiche e alla scoperta di nuovi dettagli sul passato del cacao.

Un convegno internazionale per scoprire chi ha riscritto la storia del cacao. Si terrà giovedì 12 marzo, a partire dalle ore 10.30, presso il LAB-Luisa Annibale Base, a Perugia, il convegno internazionale "Il segreto di Montegrande. La scoperta che ha riscritto la storia del cacao". Promosso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

