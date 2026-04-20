Città 30 Lepore | Fase due e cantieri del tram salvano vite | VIDEO

Dopo lo stop forzato e i necessari adeguamenti tecnici, la "Città 30" torna pienamente operativa a Bologna, con la “fase due”. Il sindaco Matteo Lepore ha salutato con favore il ripristino dei limiti di velocità, confermando che le pattuglie della polizia locale sono già impegnate nei controlli.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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