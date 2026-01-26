Bologna Città 30 100 persone al presidio in via Azzurra Lepore | Non arretriamo vogliamo continuare a salvare vite

A Bologna, circa cento persone hanno partecipato a un presidio in via Azzurra per sostenere Bologna Città 30 e i limiti di velocità, nonostante la recente bocciatura della sentenza del Tar. Il sindaco Lepore ha ribadito l’intenzione di proseguire nella tutela della sicurezza stradale e nel salvataggio di vite umane, sottolineando l’importanza di mantenere un impegno continuo su questo fronte.

Bologna, 26 gennaio 2026 – Tanta gente al presidio in via Azzurra per difendere Bologna Città 30. A sostenere i nuovi limiti di velocità, bocciati dalla recente sentenza del Tar, poco più di cento persone. Presenti i comitati (Bologna Città 30 e altri), ma anche il sindaco Matteo Lepore con l'assessore Michele Campaniello con esponenti di Pd (c'è il segretario provinciale Enrico Di Stasi e alcuni consiglieri dem) e Coalizione Civica (da Simona Larghetti a Detjon Begaj). Nella strada simbolo, dove venne investita una bambina e travolta e uccisa una signora di 81 anni, gente con l a pettorina con il logo dei '30', cartelli che inneggiano l'andamento lento e un solo ritornello: "Basta morti in strada".

