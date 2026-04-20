Città 30 Cna bacchetta | Trasporti in difficoltà Ora il Comune deve ascoltare le categorie

Claudio Pazzaglia, direttore di Cna, torna a parlare della Città 30, sottolineando le difficoltà del settore dei trasporti. In passato, l’associazione aveva lamentato la mancanza di un confronto diretto con le autorità comunali. Recentemente, si è appreso che l’assessore ha annunciato consultazioni con i cittadini, ma non sono stati ancora definiti tempi o modalità precise. La questione riguarda le modalità di ascolto e coinvolgimento delle categorie interessate.

Claudio Pazzaglia, direttore di Cna, torna la Città 30. Questa volta c’è stato il confronto di cui, in passato, avevate lamentato la mancanza? "Ho letto che l’assessore Campaniello ha detto che ci saranno consultazioni e che sentirà tutti i cittadini. Noi, fino ad oggi, non abbiamo avuto nessuna consultazione, quindi speriamo che ci sarà davvero una consultazione con le associazioni su temi che noiosamente ripetiamo". Quali, nello specifico? "Nessuno mette in discussione l’obiettivo di salvaguardare vite umane, se si trattasse solo di questo allora nessuno direbbe niente. Ma il vero tema è che ci sono troppe contraddizioni sul limite di 30 all’ora, soprattutto in determinati contesti che riguardano le nostre imprese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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