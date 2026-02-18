Registro tracciabilità dei rifiuti Cna | Le aziende sono in difficoltà

Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è entrato in vigore, e Cna segnala che molte imprese locali incontrano problemi nel rispettare le nuove regole. La causa principale risiede nella complessità del sistema, che richiede procedure più dettagliate e risorse aggiuntive, creando difficoltà soprattutto alle piccole aziende che già affrontano sfide operative. Un esempio concreto è rappresentato dalle imprese di produzione che devono aggiornare quotidianamente i propri dati di smaltimento, aumentando il carico di lavoro.

A pochi giorni dall'entrata in vigore del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, cresce la preoccupazione di Cna per le difficoltà che numerose imprese del territorio stanno riscontrando nell'adeguarsi alla nuova normativa. Nonostante l'intensa attività di informazione e accompagnamento svolto dall'associazione negli ultimi mesi – con numerosi incontri pubblici e momenti formativi che hanno coinvolto oltre 400 imprese – continuano ad arrivare richieste di chiarimento anche dopo la scadenza del 13 febbraio. Sono molte le aziende che stanno contattando gli uffici Cna per comprendere l'effettiva obbligatorietà dell'iscrizione al ' Rentri ' e le corrette modalità operative per adempiere agli obblighi previsti.