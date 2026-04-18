È stata svelata la livrea e la composizione della flotta che prenderà parte al Giro d'Italia e al Giro-E, eventi ciclistici programmati dall’8 al 31 maggio. Le auto ufficiali, coinvolte nell’organizzazione e nel supporto delle tappe, sono state presentate pubblicamente, mostrando dettagli sulla loro configurazione e design. La presentazione si è concentrata sugli aspetti tecnici e estetici del veicolo, senza ulteriori commenti o analisi.

Nella giornata di giovedì 16 aprile, presso l'autodromo La Pista Lainate, in provincia di Milano, Citroën C5 AirCross è stata presentata ufficialmente come auto mobility partner del Giro d'Italia e del Giro-E, il Giro d'Italia realizzato a bordo di bici a pedalata assistita, in programma dall'8 al 31 maggio. La partnership con Rcs Sport "ci rende orgogliosi: Citroën nel 2026 è stata e sarà protagonista non soltanto del Giro d'Italia ma anche di tutte le manifestazioni ciclistiche che si svolgeranno sul territorio italiano. Per noi non è soltanto una partnership ma un modo di celebrare la nostra presenza sul territorio e la vicinanza con le persone.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Citroën C5 AirCross: com'è fatta l'auto ufficiale del Giro d'Italia

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