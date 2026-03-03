8 marzo | UICI Asti onora Esperinda Cirio con musica e pranzo

L’8 marzo, l’UICI di Asti organizza una celebrazione della Festa della Donna presso il Circolo Nosenzo in via Filippo Corridoni 51A. La giornata prevede un pranzo e un momento musicale dedicato a Esperinda Cirio. L’evento si svolge domenica 8 marzo e vede la partecipazione dei soci dell’associazione. La manifestazione si rivolge a membri e ospiti interessati alla commemorazione.

La celebrazione della Festa della Donna organizzata dall’UICI di Asti si terrà domenica 8 marzo presso il Circolo Nosenzo in via Filippo Corridoni 51A. L’incontro, previsto per le 10.30, onorerà la memoria di Esperinda Cirio, fondatrice dell’associazione nel 1946, attraverso letture e musica. Al termine della mattinata è previsto un pranzo comunitario con un menù specifico e un costo di 28 euro, per cui è necessaria la conferma entro le 12:00 di giovedì 5 marzo. L’evento non è solo una ricorrenza formale, ma un atto di memoria storica che collega il passato dell’associazione al presente della comunità astigiana. La scelta di ricordare Esperinda Cirio, figura centrale nella storia dell’UICI, sottolinea come la lotta per i diritti delle donne non vedenti abbia radici profonde nel territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

