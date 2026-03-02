Cocconato d’Asti | 5 ristoranti 1 piatto storico 70 giorni di gusto

A Cocconato d’Asti, un paese nel Monferrato, cinque ristoranti proporranno un piatto storico locale, in una manifestazione che durerà settanta giorni. L’evento mira a mettere in mostra le specialità gastronomiche della zona, coinvolgendo chef e ristoratori del luogo. La rassegna si svolgerà nel centro del paese, attirando visitatori interessati alle tradizioni culinarie della regione.

Il paese di Cocconato d’Asti, nel cuore del Monferrato, si prepara a celebrare una tradizione culinaria che intreccia storia locale e grande cucina francese. Tra il 6 marzo e il 18 aprile, una serie di cene tematiche metterà al centro il Pollo alla Marengo, piatto storico rivisitato da Auguste Escoffier e legato al territorio grazie al cuoco Silvestro Cavallito. L’iniziativa, organizzata dal Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato, dall’Associazione Discepoli di Escoffier e dal Comune di Cocconato, coinvolge ristoranti locali e esperti gastronomici in un percorso di sapori, tecniche e confronto. Il cuoco Beppe Sardi, membro del consiglio direttivo dell’associazione, spiega il metodo di preparazione del piatto, che prevede pollo infarinato, soffritto di cipolla e aglio, funghi porcini, vino bianco, pomodori e gamberi di fiume. 🔗 Leggi su Ameve.eu

