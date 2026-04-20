Circoscrizioni quasi tutto deciso ma resta uno scontro aperto nel centrosinistra

A un mese dalle elezioni, il centrosinistra si trova diviso su alcune decisioni riguardanti le circoscrizioni. Il Partito Democratico e i Riformisti sono in contrasto, soprattutto nel secondo municipio, dove si ipotizza la presentazione di due liste diverse. La disputa riguarda anche la scelta dei presidenti di circoscrizione, con entrambe le forze che sembrano intenzionate a portare avanti le proprie candidature. La situazione appare difficile da risolvere nel breve termine.

Pd e Riformisti ai ferri corti a un mese dal voto. Lo scontro, che pare difficile da sanare, è attorno alle circoscrizioni e potrebbe portare alla presentazione di due liste concorrenti del centrosinistra nel secondo municipio (Reggio Est), con presidenti espressi dai due partiti. Il sintomo di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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