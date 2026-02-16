Conti Macii contratti nello short alle Olimpiadi | medaglia in salita ma tutto resta aperto

Sara Conti e Niccolò Macii hanno perso terreno nello short program alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa di alcuni errori durante la loro esibizione. La coppia italiana, che puntava a una medaglia, ora si trova dietro alle aspettative, complicando le possibilità di una posizione sul podio. Restano ancora molte gare da disputare e nulla è deciso, ma questa prestazione ha già cambiato gli scenari iniziali.