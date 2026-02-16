Conti Macii contratti nello short alle Olimpiadi | medaglia in salita ma tutto resta aperto
Sara Conti e Niccolò Macii hanno perso terreno nello short program alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa di alcuni errori durante la loro esibizione. La coppia italiana, che puntava a una medaglia, ora si trova dietro alle aspettative, complicando le possibilità di una posizione sul podio. Restano ancora molte gare da disputare e nulla è deciso, ma questa prestazione ha già cambiato gli scenari iniziali.
Si fa in salita il cammino di Sara Conti-Niccolò Macii nella prova di specialità alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La coppia azzurra pilastro della Nazionale italiana di pattinaggio artistico ha infatti terminato lo short program in ottava posizione a causa di un programma viziato da tante, piccole quanto significative, imprecisioni. Lo avevamo detto in fase di presentazione: con un livello abbastanza paritario da parte di (quasi) tutti i binomi in gara, per poter essere della partita in ottica medaglia è necessario non solo completare gli elementi pianificati, ma completarli bene, con una qualità rasente la perfezione. 🔗 Leggi su Oasport.it
