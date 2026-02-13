Carcere minorile L’Aquila scontro in aula | sicurezza resta nodo aperto

L'Aquila, ieri in Consiglio comunale si è verificato uno scontro tra maggioranza e minoranza sul carcere minorile della città, dopo che l’ordine del giorno proposto dall’opposizione è stato respinto. La proposta, firmata dalla consigliera Pd Stefania Pezzopane e condivisa da tutte le forze di opposizione, chiedeva maggiori garanzie sulla sicurezza, il personale e la gestione della struttura. La bocciatura ha acceso le polemiche e riacceso le tensioni tra le parti, con le accuse di scarso interesse per le condizioni dei minori e di mancata attenzione alla sicurezza. Nel frattempo, i cittadini dell’Aquila assistono alle scherm

L'Aquila - Respinto l'ordine del giorno dell'opposizione su personale, certificazioni e gestione della struttura: polemiche in Consiglio comunale e accuse incrociate tra maggioranza e minoranza Si accende il confronto politico sul carcere minorile dell'Aquila dopo la bocciatura, in Consiglio comunale, dell'ordine del giorno presentato dalla consigliera Pd Stefania Pezzopane e sottoscritto da tutte le forze di opposizione. Il documento chiedeva un impegno formale dell'amministrazione sulle criticità legate a sicurezza, organico e gestione complessiva dell'istituto. La maggioranza ha respinto la proposta, scelta che secondo Pezzopane rappresenterebbe una decisione "incomprensibile" rispetto a una situazione definita "grave" e già oggetto di attenzione anche a livello nazionale.