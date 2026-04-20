Il Circolo Artistico, il Tennis Giotto e la CNA hanno deciso di non partecipare al dibattito promosso da Alternativa Comune, un’iniziativa che mira a promuovere un’innovazione politica nella città. La decisione di non prendere parte all’evento ha generato discussioni tra gli organizzatori e i sostenitori del progetto, che avevano pianificato incontri e confronti pubblici per discutere le nuove proposte politiche. La questione rimane al centro del dibattito locale.

Arezzo, 20 aprile 2026 – Circolo Artistico, Tennis Giotto e CNA chiudono le porte all’innovazione politica Alternativa Comune censurata dal dibattito. «Il Circolo Artistico ha escluso la lista Alternativa Comune dal dibattito tra i candidati a sindaco di domenica scorsa, così come già avvenuto venerdì al circolo Tennis Giotto e così come già programmato per mercoledì alla CNA. La colpa che ci è stata imputata? Aver fatto la scelta, orgogliosamente simbolica e pro- fondamente politica, di un “candidat? diffus?”. In un panorama asfissiato dallo strabordante ego dei singoli aspiranti sindaci, la nostra proposta di sostituire il “capo” con l’intelligenza collettiva di una comunità, ha mandato in confusione gli organizzatori.🔗 Leggi su Lanazione.it

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