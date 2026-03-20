Confindustria Arezzo ha annunciato che non collaborerà con Alternativa Comune, lasciando intendere una distanza rispetto alle tematiche di dignità del lavoro e sfruttamento. La decisione è stata comunicata in un contesto in cui si discuteva di questioni sociali e lavorative, ma l'associazione ha scelto di non aprire a dialoghi con il movimento. La posizione è stata ufficializzata attraverso un comunicato pubblico.

Arezzo, 20 marzo 2026 – « Confindustria Arezzo chiude le porte ad Alternativa Comune: parlare di dignità del lavoro e sfruttamento fa paura? Evidentemente, ci sono voci che ad Arezzo è meglio non ascoltare e temi che è preferibile confinare fuori dai salotti buoni. Prendiamo atto, senza troppa sor- presa, della mancata convocazione di un rappresentante della Lista Alternativa Comune all’ultimo incontro pubblico organizzato da Confindustria Arezzo. Una dimenticanza? Un errore di protocollo? Ne dubitiamo fortemente. Quando si sceglie di escludere qualcuno dal dibattito pubblico, la scelta è sempre poli- tica. E in questo caso, il messaggio è fin troppo chiaro: il contraddittorio non è gradito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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