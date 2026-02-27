Il tennis in carrozzina si prepara a vivere una giornata di sfide intense sui campi di Arezzo, dove si svolgeranno i campionati toscani. L'evento attirerà giocatori provenienti da diverse zone della regione, pronti a confrontarsi in match che promettono emozioni e spettacolo. La competizione rappresenta un momento importante per il panorama locale e regionale di questa disciplina.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – Il titolo toscano di wheelchair tennis verrà assegnato in terra d’Arezzo. Il Tennis Giotto sarà nuovamente sede dei campionati regionali di questa disciplina paralimpica che domenica 1 marzo vedranno atleti da tutte le province incrociare le racchette in una competizione all’insegna di agonismo, inclusione e alto livello tecnico. La manifestazione sarà anticipata sabato 28 febbraio, dalle 15.00 alle 17.00, da una giornata a porte aperte di presentazione del wheelchair tennis promossa in sinergia con la delegazione aretina del Comitato Italiano Paralimpico: aspiranti tennisti e tenniste di ogni età, infatti, potranno provare gratuitamente la disciplina con istruttori qualificati pronti ad accompagnare in un’esperienza di gioco e scoperta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Tennis Giotto ospita i campionati toscani di wheelchair tennis

