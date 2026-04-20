Circolava con auto sotto fermo fiscale | multa da quasi 2mila euro

Un'auto sotto fermo fiscale è stata trovata in circolazione, portando a una multa di quasi 2.000 euro. In un'operazione delle forze dell'ordine, sono state applicate sanzioni, sequestrati veicoli e ritirate patenti. Sono state anche eseguite misure come il foglio di via. Durante i controlli, sono stati trovati anche sostanze stupefacenti e varia irregolarità amministrative.

I Carabinieri della Stazione di San Marco dei Cavoti hanno proposto all’Autorità di Pubblica Sicurezza l’emissione di un foglio di via obbligatorio nei confronti di un uomo della provincia di Napoli, già noto alle Forze dell’Ordine, controllato in una zona periferica del paese fortorino senza che fornisse plausibili spiegazioni circa la sua presenza. All’esito degli accertamenti effettuati su strada è stata anche elevata a suo carico una sanzione amm.va di 1.984 euro poiché circolava con un’automobile sottoposta a fermo fiscale. I reparti dipendenti dalla Compagnia hanno, inoltre, contestato otto infrazioni amministrative al Codice della Strada per 2.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Circolava con auto sotto fermo fiscale: multa da quasi 2mila euro Notizie correlate Alla guida dell’auto sotto fermo: rischia 15mlia euro di multaNonostante il divieto di circolazione e una lista di precedenti sanzioni, ha continuato a guidare l'auto. Gli sospendono la circolazione all'auto ma continua lo stesso a girare: multa da 2mila euroUn mese fa, a fine gennaio, gli agenti della polizia locale di Brugherio lo avevano fermato per un controllo e il verdetto fu chiaro: mancava la... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Baronissi, auto con targa fantasma finisce sotto sequestro; Sull’A1 senza pneumatico: fermato conducente ubriaco; Cambio pneumatici 2026: dal 15 aprile si torna alle gomme estive; Blocco auto Euro 3: chi può circolare e dove?. Circolava con un motociclo già sottoposto a sequestro amministrativo e privo di assicurazione - facebook.com facebook Il batterio della scarlattina circolava in sud America ben prima dello sbarco di Cristoforo Colombo. Lo hanno scoperto i ricercatori guidati da Eurac Research di Bolzano, individuando il Dna dello "Streptococcus pyogenes" in una mummia boliviana. @EURAC x.com