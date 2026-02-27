Gli sospendono la circolazione all' auto ma continua lo stesso a girare | multa da 2mila euro

A fine gennaio, un uomo è stato fermato dagli agenti della polizia locale di Brugherio durante un controllo. In quella occasione, è stato accertato che il veicolo non aveva effettuato la revisione, e per questo motivo gli è stata sospesa la circolazione. Tuttavia, nonostante il provvedimento, l’automobile è continuata a circolare, portando a una multa di 2.000 euro.

Un mese fa, a fine gennaio, gli agenti della polizia locale di Brugherio lo avevano fermato per un controllo e il verdetto fu chiaro: mancava la revisione e l'auto veniva sospesa dalla circolazione. Un mese dopo però quell'auto continuava a viaggiare e nelle stesse condizioni. È quello che hanno scoperto una pattuglia dei vigili di Brugherio che oggi, 27 febbraio, intorno alle 10:30 hanno fermato la stessa Peugeot in viale Lombardia che procedeva in direzione Cologno Monzese. Il responso è stato lo stesso. Nonostante il primo verbale e a circa un mese dallo stesso, il veicolo - intestato ad un cittadino straniero - risultava in circolazione anche se non era stato stato sottoposto alla revisione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

