Alla guida dell’auto sotto fermo | rischia 15mlia euro di multa

Da bolognatoday.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo alla guida di un’auto sottoposta a fermo ha rischiato una multa di 15 mila euro. Nonostante il divieto di circolazione e diversi precedenti, ha deciso di proseguire nella sua condotta. La polizia ha intercettato il veicolo e ha contestato la violazione, che si aggiunge alle altre sanzioni già comminate in passato. La situazione è ora sotto verifica da parte delle autorità competenti.

Nonostante il divieto di circolazione e una lista di precedenti sanzioni, ha continuato a guidare l'auto. La "corsa" di un uomo di 74 anni residente a Mordano è finita lunedì pomeriggio, quando è incappato in un controllo do una pattuglia della Vallata della polizia locale del Nuovo Circondario Imolese, a Borgo Tossignano. Il conducente non era un volto nuovo né alla locale né alla polizia di Stato. È stato sorpreso alla guida di un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo, violando gli articoli 80 (omessa revisione) e 214 del Codice della Strada. In base alle attuali norme del Codice della Strada, le multe per il 74enne, per cumulo delle sanzioni amministrative, potrebbe superare i 15. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

