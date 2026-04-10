Costruiamo la Salerno del domani | Forte e Bassano incontrano la città con Pecoraro e Lanocita

Il Movimento 5 Stelle ha programmato un incontro pubblico intitolato “Per Salerno, Per la Vita” per il prossimo 11 aprile alle 10:30. L’appuntamento si svolgerà presso i locali di “Libramente”, in via Francesco Paolo Volpe 34, a Salerno. L’evento si inserisce nelle attività in vista delle elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio 2026. Partecipano i rappresentanti di Forte e Bassano, insieme a Pecoraro e Lanocita.

In vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, il Movimento 5 Stelle organizza un incontro pubblico dal titolo “Per Salerno, Per la Vita”, che si terrà sabato 11 aprile alle ore 10:30 presso i locali di “Libramente”, in via Francesco Paolo Volpe 34, a Salerno. L’appuntamento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it «Con Lanocita una Salerno più giusta e inclusiva»La candidata sindaca non è donna ma il percorso non sarebbe potuto essere più rosa. Presentazione Relazione annuale Lega Coop Campania, Pecoraro: “Il futuro lo costruiamo insieme”Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessora regionale alle politiche abitative, Claudia Pecoraro, ha partecipato stamani alla presentazione della... Temi più discussi: Un Patto per Salerno: lavoro, legalità e sviluppo; SALERNO, COMUNALI 2026. MARTUSCIELLO (FI): CON ZAMBRANO COSTRUIRE COALIZIONE RIFORMISTA; Porto di Salerno, negati i sostegni ai lavoratori: Cgil e Filt chiedono un tavolo urgente; Potere al Popolo in campo alle comunali di Salerno, con Pio De Felice candidato sindaco. Elezioni comunali Salerno, Vincenzo de Luca candidato ma senza il simbolo del PDSecondo La Repubblica, la decisione sarebbe stata presa proprio dal figlio Piero, da settembre segretario regionale dei dem Caso politico attorno alle comunali che si terranno a Salerno il 24 e 25 mag ... tg24.sky.it Salerno, eutanasia politica del Pd: scompare per far vincere De LucaI Dem non correranno con il loro simbolo alle amministrative, M5S e Avs vanno su Lanocita. Spaccato anche il centrodestra ... napoli.repubblica.it Questi i nuovi Maestri del Lavoro Salernitani, insigniti da Mattarella, e le aziende di appartenenza: Alfonso BOVE di Salerno – Impiegato, Poste Italiane S.p.A. con 37 anni di servizio; Michele CALABRESE di Mercato San Severino – Operaio, TN Service Srl co - facebook.com facebook