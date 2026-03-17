Il calcio italiano ricorda i cinquant’anni di carriera di Recoba, noto come El Chino, considerato una figura unica in un periodo di cambiamenti. La sua presenza ha lasciato un segno nel mondo del calcio, distinguendosi per le sue capacità tecniche e la sua personalità in campo. La sua carriera si è sviluppata tra club e Nazionale, rendendolo un protagonista riconoscibile di quegli anni.

Alvaro Recoba - che oggi compie 50 anni - è stato un’eccezione che dribblava le regole, una favolosa anomalia in un mondo, quello del calcio, che già alla sua epoca declinava verso l’omologazione, una finestra aperta dove entrava la luce che illuminava la stanza e se non lo faceva, era bello aspettare. Ecco i 10 motivi per cui Alvaro Recoba detto El Chino è stato speciale. Se Dio avesse avuto tempo di dar due calci al pallone con il piede sinistro - che sia detto per inciso e senza ironia è il piede del diavolo - l’avrebbe colpito in quel modo lì, alla Recoba. Alvaro ha avuto in dotazione il piede mancino più fatato della sua generazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cinquant'anni di Recoba. Perché uno come lui non nascerà più

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