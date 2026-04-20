Cinghiali alla Muratella il municipio lancia l’allarme | Sono troppi urgono interventi

Il municipio ha segnalato un aumento consistente di cinghiali nel territorio degli Arvali, evidenziando come la loro presenza sia diventata un problema rilevante. La situazione ha portato le autorità locali a lanciare un appello per intervenire, sottolineando la necessità di soluzioni immediate. La questione riguarda direttamente la gestione della fauna selvatica e la sicurezza dei residenti nella zona.

Tutti d’accordo. La presenza dei cinghiali nel territorio degli Arvali, sta diventando un problema del quale vale la pena occuparsi. E per questo, il parlamentino di Corviale, si è compattato nel chiedere aiuto al Campidoglio.I cinghiali nelle aree più frequentateLa “grave e persistente” presenza.🔗 Leggi su Romatoday.it

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