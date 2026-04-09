Gravi danni e allarme per l’economia locale dopo il maltempo per Tiberio Urgono interventi immediati

Un’ondata di maltempo ha investito le regioni di Abruzzo, Molise e Puglia, provocando danni significativi alle infrastrutture e alla viabilità. La linea ferroviaria lungo la dorsale adriatica e un tratto autostradale sono stati interrotti, creando disagi tra residenti e imprese. La situazione ha generato preoccupazione tra le autorità locali, che chiedono interventi immediati per fronteggiare i danni e limitare i danni all’economia.

L’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito Abruzzo, Molise e Puglia ha causato gravi disagi anche ai residenti e alle imprese con i danni alle infrastrutture e alla viabilità e l’interruzione della linea ferroviaria lungo la dorsale adriatica e di un tratto autostradale.Confcommercio esprime. 🔗 Leggi su Chietitoday.it L’allarme di Draghi all’UE: l’economia peggiora, servono interventi immediatiNel corso di un intervento davanti ai leader dell’Unione europea, Mario Draghi ha richiamato l’attenzione sul peggioramento del quadro economico... Vertice Ue, Draghi sprona i leader: «Economia deteriorata, urgono interventi». Meloni fa asse con Merz ma apre agli Eurobond – Il videoÈ in corso nel castello di Alden Biesen, in Belgio, il vertice “informale” dei capi di Stato e di governo dell’Ue sulle sfide della competitività. Temi più discussi: Guerra in Iran, l’allarme Unicef: 442 strutture sanitarie danneggiate e milioni di minori senza cure; Senago: incendio a Villa Sioli, gravi danni nell’ala più vecchia; Maltempo sull’Adriatico: danni gravi tra Abruzzo e Molise, Confcommercio lancia l’allarme sull’economia; Coldiretti: nel 2026 tre nubifragi su quattro al Sud, agricoltura in crisi. Fano, Politeama a fuoco nella notte: l’allarme lo danno gli ambulanti. Gravi danni al palcoÈ scoppiato un incendio nella notte tra martedì e mercoledì che ha danneggiato la parte sinistra del palcoscenico, intaccando le quinte e parte del sipario. Il calore sviluppato dalle fiamme è stato ... corriereadriatico.it Maltempo: mons. Baturi, solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite, a Niscemi danni graviI vescovi si stringono nella comunione, nella vicinanza e nell’aiuto concreto alle popolazioni colpite dal maltempo. Così mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della ... agensir.it La Giunta regionale approva la delibera dopo i gravi danni: smottamenti diffusi, viabilità compromessa e famiglie evacuate. Attivata la macchina della Protezione civile e avviate le procedure per interventi urgenti - facebook.com facebook