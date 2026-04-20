Cinghiali agli Arvali | il Municipio XI invoca il Campidoglio

Il Municipio XI ha richiesto l’intervento del Campidoglio a causa dell’aumento di cinghiali nelle zone residenziali degli Arvali, in particolare nella Muratella. La presenza di questi animali ha suscitato preoccupazione tra i residenti, portando le autorità locali a chiedere azioni urgenti per gestire la situazione. La richiesta è stata formalizzata attraverso una comunicazione ufficiale rivolta alle autorità competenti.

Il Municipio XI ha espresso una forte preoccupazione per la proliferazione di cinghiali nelle zone residenziali degli Arvali, con particolare riferimento all’area della Muratella, dove le autorità locali chiedono un intervento immediato al Campidoglio. La questione tocca direttamente la sicurezza dei cittadini e l’integrità del verde pubblico, spingendo il gruppo di Corviale a cercare una coordinata azione con l’amministrazione capitolina. L’impatto sul decoro urbano e sulla vivibilità dei quartieri. La presenza costante di questi animali selvatici sta trasformando il volto di alcune strade storiche della zona. Le criticità maggiori si concentrano lungo via Gaetano Arturo Crocco, via Generale Mario Pezzi e via Generale Giuseppe Valle, percorsi che non sono solo arterie di passaggio, ma luoghi di vita quotidiana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinghiali agli Arvali: il Municipio XI invoca il Campidoglio Notizie correlate Leggi anche: Cinghiali alla Muratella, il municipio lancia l’allarme: “Sono troppi, urgono interventi" VI municipio, il Campidoglio ostacola gli sgomberi. Nicola Franco: “Dice no alle case popolari per difendere gli occupanti” (video)Il Campidoglio a traino Pd non smentisce la sua vocazione a difesa delle occupazioni abusive, che piacciono tante ai compagni di Avs, Ilaria Salis in...