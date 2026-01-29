Il Campidoglio sembra voler rallentare gli sgomberi nel VI municipio. Nicola Franco accusa il Comune di difendere le case occupate illegalmente, preferendo tutelare gli occupanti piuttosto che le leggi. La polemica si accende mentre le autorità sembrano più attente a proteggere gli abusivi che le case popolari.

Il Campidoglio a traino Pd non smentisce la sua vocazione a difesa delle occupazioni abusive, che piacciono tante ai compagni di Avs, Ilaria Salis in cima. L’ultima dimostrazione è arrivata oggi nel municipio VI Le Torri, l’unico ‘avamposto’ di centrodestra nella Capitale, guidato da Nicola Franco di Fratelli d’Italia. La notizia è presto data: il Comune si è opposto nuovamente allo sgombero di alcuni immobili dell’Ater nell’area di Villaggio Falcone. VI municipio, Franco: il Comune si mette di traverso agli sgomberi. “Per l’ennesima volta, in questi quattro anni rimaniamo sbalorditi davanti all’ostruzionismo dell’Amministrazione Comunale di Roma”, si legge in un comunicato di Nicola Franco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - VI municipio, il Campidoglio ostacola gli sgomberi. Nicola Franco: “Dice no alle case popolari per difendere gli occupanti” (video)

Le autorità dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, con il supporto delle forze dell’ordine, hanno chiarito che le operazioni di sgombero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica riguardano esclusivamente utilizzi illeciti, e non occupazioni abusive.

Il 27 gennaio, le forze dell’ordine hanno sgomberato quattro alloggi di edilizia popolare tra Ceglie del Campo e San Pio.

