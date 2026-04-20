Cinemadamare extra 2026 | al via la seconda edizione del campus internazionale per filmmaker

È iniziata la seconda edizione di Cinemadamare extra 2026, il campus internazionale dedicato ai filmmaker. L’evento si svolge anche quest’anno con il supporto della Fondazione Pescarabruzzo, proseguendo il progetto avviato nel 2025. La manifestazione si svolge in un contesto internazionale e coinvolge partecipanti provenienti da diversi Paesi. La struttura prevista per questa edizione si svolge nel rispetto delle modalità e delle iniziative già adottate lo scorso anno.

È iniziata la seconda edizione di Cinemadamare extra 2026, il campus internazionale per filmmaker che, anche quest’anno, si svolge grazie al sostegno della Fondazione Pescarabruzzo, in continuità con il progetto in partnership avviato nel 2025.Il programma, della durata di due mesi, coinvolge 20.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Torna con la seconda edizione il Festival organistico internazionale di Città Sant'AngeloTra gli artisti invitati, tutti di valore, di particolare rilievo la presenza di Jan Paradell Solè, organista emerito della Cappella musicale... Al via la XXI edizione del Festival Musicale Internazionale a Casa BruschiArezzo, 29 gennaio 2026 – La Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, lancia la XXI edizione del Festival Musicale...