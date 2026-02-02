Oscar 2026 i film candidati tornano al cinema | la rassegna UCI a Fiumicino e Roma
A Roma, nei cinema UCI Luxe Maximo, Porta di Roma, Roma Est e Parco Leonardo, tornano i film candidati agli Oscar. La rassegna offre agli spettatori l’opportunità di vedere sul grande schermo le pellicole in corsa per i premi più importanti del settore. La programmazione parte subito, con una selezione di titoli che stanno facendo discutere gli appassionati di cinema.
Roma, 2 febbraio 2026 – UCI Luxe Maximo e UCI Cinemas Porta di Roma, Roma Est e Parco Leonardo propongono una novità imperdibile per gli amanti del cinema: la rassegna Oscar, un nuovo appuntamento dedicato ai film in corsa per i prestigiosi premi internazionali. Spazio anche all’ animazione per i più piccoli e tutta la famiglia con i nuovi titoli della rassegna Kids Club, ai film in lingua originale con la rassegna Film in English e alle pellicole horror con la rassegna Terrore e Suspense. In attesa di scoprire quali titoli si aggiudicheranno le ambite statuette assegnate dall’Academy, gli spettatori degli UCI Cinemas di Roma potranno recuperare i titoli in lizza ogni lunedì.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
UciCinemas Arezzo: in arrivo la rassegna dedicata ai grandi film nominati agli OscarOltre ai film candidati ai premi assegnati dall’Academy, tornano i titoli in versione originale e le pellicole horror ... lanazione.it
Oscar 2026, i film candidati tornano al cinema: la rassegna UCI a Fiumicino e RomaUCI Luxe Maximo e UCI Cinemas Porta di Roma, Roma Est e Parco Leonardo propongono nuove proiezioni dei film in corsa per i prestigiosi premi internazionali ... ilfaroonline.it
Lo ricevera'l'oscar chalamet per MARTY SUPREME Il film è "chalamet "obiettivo principale di quasi ogni frammento del film, protagonista di una vita molto rocambolesca quasi ai limiti della plausibilita',che rende simpatico un personaggio cinico e spregiudica - facebook.com facebook
Il film “La Voce of Hind Rajab" è candidato all'Oscar. Il film racconta la storia dell’assassino di una bambina palestinese di 6 anni che supplicava di essere salvata. l’IDF l’ ha giustiziata con 335 pallottole…Hind e’ il simbolo dei 22,000 bambini palestinesi sterm x.com
