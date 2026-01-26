Su Sky Cinema, NOW e PrimaFila sono disponibili i film candidati agli Oscar 2026. Tra le proposte,

Film da Oscar 2026 - Sky Cinema NOW porta i candidati con I Peccatori record di 16 nomination, nuovi arrivi a gennaio e marzo e una programmazione premiata tra cinema e on demand. I film candidati agli Oscar® 2026 su Sky Cinema e NOW. Dal 26 gennaio, su Sky Cinema e NOW, arriva I PECCATORI, il titolo con il record di 16 candidature, tra cui Miglior Film, Miglior Attore Protagonista (Michael B. Jordan), Miglior Regia (Ryan Coogler), Miglior Attore Non Protagonista (Delroy Lindo), Miglior Attrice Non Protagonista (Wunmi Mosaku) oltre a una nomination anche nella nuovissima categoria Miglior Casting. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Oscar 2026, disponibili su Sky Cinema, NOW e PrimaFila i migliori film candidati

Dopo l’annuncio delle nomination agli Oscar 2026, è utile conoscere le modalità per vedere i film candidati, sia in streaming sia al cinema.

