Gli studenti a lezione di partecipazione | una riflessione sulla Costituzione e i valori della Repubblica

Domani alle 10, studenti delle scuole secondarie parteciperanno a un incontro al teatro D'Annunzio di Latina dedicato alla Costituzione e ai valori della Repubblica. L’evento è organizzato per favorire un approfondimento sui principi fondamentali della legge fondamentale italiana e sulla partecipazione civica degli studenti. La discussione si concentrerà su temi legati alla partecipazione democratica e ai diritti costituzionali.

Un incontro con gli studenti delle scuole secondarie è in programma nella giornata di domani, 3 marzo, alle 10, al teatro D'Annunzio di Latina. L'occasione è quella del 75° anniversario della promulgazione della legge istitutiva dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana e delle celebrazioni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it I magistrati incontrano gli studenti di Riccione: una lezione sulla cultura della legalitàL’incontro rivolto alle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo 1, nell’ambito del progetto “Percorsi Legalità:... La Costituzione compie 80 anni: memoria e valori fondanti della RepubblicaIl 2026 rappresenta l’80esimo anniversario della redazione della Costituzione della Repubblica Italiana: il referendum del 2 giugno 1946, prime... Tutti gli aggiornamenti su Costituzione. Temi più discussi: Costituzione viva: studenti a lezione di giustizia reale al Manzoni; Forza rosa in consiglio: Donne e Costituzione, lezione per gli studenti; Latina, D’Annunzio una lezione-spettacolo sulla Costituzione; Studenti trasformati in operatori: la nuova regola per pulire le aule. Ottant’anni di Repubblica in un cortometraggio: gli studenti del Liceo Piria di Rosarno raccontano la CostituzioneUn cortometraggio animato per raccontare ottant’anni di storia repubblicana. È il progetto realizzato dagli studenti della 3ªB del Liceo Scientifico Raffaele Piria di Rosarno, che hanno partecipato ... strettoweb.com Una lezione di Costituzione al Liceo Piriadi Rosarno: gli studenti raccontano 80 anni di Repubblica con un cortometraggio animatoUn cortometraggio animato per raccontare ottant’anni di storia repubblicana. È il progettorealizzato dagli studenti della 3aB del Liceo Scientifico Raffaele ... inquietonotizie.it Elly Schlein. . Vota NO per difendere la Costituzione, in diretta da Torino - facebook.com facebook In questo momento di fortissime tensioni internazionali vorrebbero modificare la nostra Costituzione Anche per questo io dico NO. #IoVotoNo #referendumcostituzionale x.com