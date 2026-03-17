Saronno | studenti e chef creano un menu completo in cucina

All’Istituto Prealpi di Saronno, studenti e chef hanno collaborato per ideare e realizzare un menu completo in cucina, trasformando un giorno normale in un’esperienza pratica. La giornata ha visto i giovani coinvolti attivamente nella preparazione dei piatti sotto la guida di professionisti del settore, dimostrando l’applicazione diretta delle competenze acquisite in aula.

Nel cuore della provincia di Varese, l’Istituto Prealpi di Saronno ha trasformato una giornata ordinaria in un laboratorio vivente dove la teoria scolastica si è scontrata con la realtà operativa dei fornelli. Ieri, gli studenti della classe seconda indirizzo IPA hanno condiviso lo spazio di lavoro con il professionista Pier Damiano Simbula, presidente dell’Associazione provinciale Cuochi Varesini. L’incontro non è stato una semplice lezione frontale, ma un esercizio pratico che ha unito la preparazione di un menù completo alle dinamiche reali della ristorazione. L’esperienza ha coinvolto direttamente i docenti Carlo Mazara e Stefano Alecci, che hanno guidato i ragazzi passo dopo passo nella gestione delle preparazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Saronno: studenti e chef creano un menu completo in cucina Articoli correlati Cucina e oncologia: chef Ceraudo al Gemelli per un menù di supporto e benessere per le pazienti.Il 20 febbraio, presso il Policlinico Gemelli di Roma, prenderà il via ‘Special Cook – chef in corsia’, un’iniziativa che vedrà la chef stellata... Il menù di chef Putzulu narra MontepulcianoCome ha detto il giornalista de La Nazione Marco Brogi, i pici della Val di Chiana "si fanno con la memoria".