Cina il settore dei servizi ha contribuito per il 61,7% al Pil del 1^ trimestre

Nel primo trimestre dell’anno, il settore dei servizi in Cina ha rappresentato il 61,7% del prodotto interno lordo. I dati ufficiali mostrano che questa porzione dell’economia ha mantenuto la sua rilevanza, confermando la crescita del comparto nel periodo. Le statistiche evidenziano come l’industria dei servizi abbia continuato a contribuire in modo significativo all’economia nazionale, senza specificare ulteriori dettagli sui singoli settori o sui risultati rispetto ai trimestri precedenti.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – L’industria dei servizi in Cina ha continuato a consolidare il proprio ruolo di importante motore della crescita nel primo trimestre del 2026, con una produzione a valore aggiunto del settore pari al 61,7% del PIL, in aumento di 0,4 punti percentuali su base annua, secondo i dati ufficiali. Nel periodo, il settore dei servizi ha contribuito per il 63,2% alla crescita economica del Paese, con un aumento di 4 punti percentuali rispetto all’anno precedente, secondo l’Ufficio nazionale di statistica (NBS). “Dall’inizio dell’anno, i principali settori dei servizi hanno registrato nel complesso una solida crescita dei ricavi”, ha dichiarato Peng Yongtao, funzionario dell’NBS.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Immobiliare, Baglieri (Sda Bocconi): "73% del pil italiano composto da economia dei servizi" Adorazione dei pastori in restauro. Nuova vita alla pala del Seicento : "Grazie a chi ha contribuito"Prima gli esami diagnostici, poi l’intervento per “ringiovanirla” e restituirle l’aspetto di un tempo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: PIL Cina +5%, ma il calo del 11.2% del settore immobiliare allarma; Stati Uniti, Francia e Cina. I cattivi maestri del debito; PIL della Cina cresce del 5% nel Q1, supera le attese grazie a export e consumi; Buon inizio! Il PIL cresce del 5% nel primo trimestre 2026. Cina, il settore dei servizi ha contribuito per il 61,7% al Pil del 1^ trimestrePECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’industria dei servizi in Cina ha continuato a consolidare il proprio ruolo di importante motore della crescita nel primo trimestre del 2026, con una produzione a ... bsnews.it Cina, il settore dei servizi ha contribuito per il 61,7% al Pil del 1^ trimestrePECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’industria dei servizi in Cina ha continuato a consolidare il proprio ruolo di importante motore della crescita nel primo trimestre del 2026, con una produzione a ... msn.com CLIMA PESANTE INTORNO ALL’ISTAT: L'ORGANO RESTI INDIPENDENTE Apprendiamo con forte preoccupazione il susseguirsi di indiscrezioni e smentite circa possibili pressioni sull’Istat in vista del responso definitivo sul rapporto deficit/Pil dell’Italia - facebook.com facebook Alla barra verticale arriva il Governo di centro destra. Dopo un anno circa superiamo il RECORD del ns. PIL REALE che risaliva al 2008. Cresciamo. Poco Certo, con i disastri di quei delinquenti di prima é come correre con uno zaino di sassi sulle spalle. 1$ x.com