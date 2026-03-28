Immobiliare Baglieri Sda Bocconi | 73% del pil italiano composto da economia dei servizi

Secondo un rapporto di un docente dell'università Bocconi, oltre il 73% del prodotto interno lordo italiano deriva dall'economia dei servizi, mentre solo tra il 20 e il 23% è attribuibile all'economia basata sulla produzione di beni. Questa distinzione evidenzia come la maggior parte della ricchezza nazionale sia generata dal settore dei servizi. I dati sono stati presentati in merito alla trasformazione dell'economia italiana negli ultimi anni.

Milano, 28 mar. -(Adnkronos) - "La servitizzazione dell'economia oggi si traduce in un semplice numero: l'Italia ha un prodotto interno lordo che per oltre il 73% è composto proprio da questo tipo di economia dei servizi e solo per il 20-23% da economia del prodotto. Si tratta di una dinamica comune a tutte le economie sviluppate e impone una trasformazione sull'arricchimento di prodotti e servizi per chi fa prodotti, e sull'aumento del valore creato attraverso la relazione per chi fa servizi”. Lo ha spiegato Enzo Baglieri, PhD - Associate Dean for Masters Division - Sda Bocconi School of Management, intervenendo al panel ‘La servitizzazione dell'economia: ripensare il modello di business, anche nell'intermediazione immobiliare', nell'ambito dei Real Estate Awards 2026, l'evento che celebra talento, innovazione ed eccellenza nel settore. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Immobiliare, Baglieri (Sda Bocconi): "73% del pil italiano composto da economia dei servizi" Articoli correlati Leggi anche: Formazione, studenti del Master SDA Bocconi in visita al Teatro San Carlo Leggi anche: UNICEF Italia, Corriere e SDA Bocconi: premiati i Family Friendly Workplace 2026 Contenuti e approfondimenti su Sda Bocconi Discussioni sull' argomento Casa, il 26 marzo tornano a Milano il Real Estate Awards; Casa, a Milano tornano i Real Estate Awards tra innovazione immobiliare e networking di settore. Università, Baglieri (Sda Bocconi): L’Ia può influenzare tutti i lavori ma non replicare il ‘feeling'(Adnkronos) – Per comprendere l'impatto organizzativo dell'adozione massiccia delle tecnologie dell'Ai è necessario osservare la natura del compito svolto e quanto questo mestiere possa essere ... gazzettadisalerno.it MBA di SDA Bocconi al traguardo del 50° anno. Open Day il 28 settembreSabato 28 settembre presso il Campus di SDA Bocconi School of Management di Milano si terrà l’MBAs Open Day, durante il quale sarà possibile scoprire i programmi MBA, tra cui il Full-time MBA che ... ilsole24ore.com Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente di strategia alla Sda Bocconi, analizza l’opas da 10,8 miliardi di euro lanciata da Poste Italiane su Tim - facebook.com facebook Come si negozia quando il contesto è polarizzato e le leve di potere sono asimmetriche È partito da qui il primo incontro di Leggere il presente, il Book Club di SDA Bocconi Roma, con Leonardo Caporarello, Greta Cristini e Stefano Feltri. Approfondisci: short x.com