Inizia il restauro della pala del Seicento raffigurante l’Adorazione dei pastori. Prima si sono svolti gli esami diagnostici, ora si prepara l’intervento per riportarla al suo splendore originale. Un lavoro che coinvolge esperti e appassionati, con l’obiettivo di ridare nuova vita a un’opera d’arte che racconta un’epoca passata.

Prima gli esami diagnostici, poi l’intervento per “ringiovanirla” e restituirle l’aspetto di un tempo. Nei giorni scorsi è stata prelevata dalla chiesa di Sant’Andrea di Maggianico a Lecco l’ Adorazione dei pastori. È una pala del Seicento, che verrà ripulita e restaurata, perché ora è molto sporca a causa di polvere, fumo di candele e incenso: a malapena si riesce a riconoscere la scena principale, quella dell’adorazione dei pastori appunto. La pala era già stata sottoposta a un intervento di recupero nel 1954: se ne era occupato Orlando Sora, il famoso artista scomparso all’età di 79 anni nel 1981 a Lecco, che aveva scelto come sua città nonostante le origini marchigiane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Adorazione dei pastori in restauro. Nuova vita alla pala del Seicento : "Grazie a chi ha contribuito"

Approfondimenti su Adorazione dei pastori

L’Adorazione dei pastori di Maggianico sta per partire per il restauro.

L'«Adorazione dei pastori» di Francesco Dal Ponte presenta una Natività raccolta e delicata, dove pastori, animali e Sacra Famiglia emergono da una fiamma unica.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Adorazione dei pastori

Argomenti discussi: In partenza per il restauro l'Adorazione dei pastori di Maggianico; Adorazione dei pastori in restauro. Nuova vita alla pala del Seicento : Grazie a chi ha contribuito; Maggianico, l’ Adorazione dei pastori in partenza per il restauro; Adorazione dei pastori di Salvatore Castiglione.

In partenza per il restauro l'Adorazione dei pastori di MaggianicoDopo la grande partecipazione per rendere possibile il restauro, la tela è stata prelevata e portata in laboratorio a Bergamo ... leccotoday.it

Maggianico, al via il restauro dell’Adorazione dei Pastori grazie alla raccolta fondi della comunitàA Maggianico parte il restauro dell’Adorazione dei Pastori: raccolti 12mila euro grazie a eventi, donazioni e al bando della Fondazion ... lecconotizie.com

4 opere di Paolo Veronese 1528 1588 in ordine Crocifissione/Trasfigurazione/Adorazione Pastori/Visione di Sant'Elena vedere singolarmente x.com

Alessandro Bonvicino detto il Moretto, Adorazione dei Pastori, 1540-1545 circa, olio su tela, 406x277 cm, Gemäldegalerie, Berlino. Questa tarda pala d'altare, firmata in basso a sinistra, è di gran lunga il dipinto più grande della Gemäldegalerie. La composizio facebook