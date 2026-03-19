La Costituzione illustrata in edicola con ’La Nazione’

"La Nazione" in edicola con il libro "La Costituzione illustrata" in collaborazione con Toscana Book. L’abbinamento resta per un mese in vendita facoltativa, a 9,90 euro oltre al costo del quotidiano. Tutte le principali leggi che regolano la nostra vita sociale di cittadini sono state emanate al riparo di un’ombra discreta. Quella della Costituzione, la legge delle leggi che contiene la memoria del nostro passato e le speranze per il nostro futuro. In questo volume edito da Toscana Book e illustrato articolo per articolo da Ro Marcenaro, troviamo un nuovo combustibile, un nuovo spirito per rivisitare la nostra Costituzione. Una lettura che,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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