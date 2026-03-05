Biciclovia del Conero destinati dalla Giunta 135mila euro per la manutenzione

La Giunta ha approvato un finanziamento di 135 mila euro per la manutenzione della bicicletta del Conero. La decisione è stata presa durante la seduta odierna e segue una transazione con Edma, che ha portato a un risarcimento economico. La somma sarà utilizzata per interventi rivolti alla collettività. La delibera è stata adottata su indicazione dell’assessore ai Lavori pubblici.

L'intervento riguarderà la manutenzione del fondo della pista ciclabile, la sistemazione della parte idraulica e la manutenzione del verde in prossimità del percorso L'esecutivo ha deciso di assegnare 135mila euro, 45mila euro per ciascun anno dal 2026 al 2028, per le opere che si renderanno necessarie alla manutenzione del percorso della Biciclovia. L'intervento riguarderà la manutenzione del fondo della pista ciclabile, la sistemazione della parte idraulica e la manutenzione del verde in prossimità del percorso.