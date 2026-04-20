Ciclodromo l' attesa è finita | c' è il gestore per far correre le due ruote

È stato individuato il gestore per il ciclismo su pista nel nuovo ciclodromo di via Mazzatinti, segnando la fine dell’iter di valutazione delle offerte. Dopo un’attenta analisi delle proposte, l’indagine di mercato si è conclusa con esito positivo, consentendo di avviare le procedure per l’affidamento della gestione. La struttura, dedicata alle attività su due ruote, potrà così entrare in funzione e offrire nuovi spazi agli appassionati.

Si è conclusa positivamente l’indagine di mercato per la manifestazione di interesse alla gestione del nuovo ciclodromo di via Mazzatinti. Un pool di tre organizzazioni, composto da due associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e un ente di promozione sportiva del territorio, ha partecipato.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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