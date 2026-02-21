Gennaio che scatto Le due ruote in rialzo

A gennaio, il mercato delle due ruote registra un incremento del 6,5%, secondo i dati diffusi da Confindustria ANCMA. La crescita si deve a un aumento delle vendite di motociclette e ciclomotori, che hanno visto un ritorno alla normalità dopo periodi di stagnazione. In particolare, le immatricolazioni di scooter hanno contribuito significativamente al risultato. Questo miglioramento indica una ripresa concreta del settore, che ora si prepara a affrontare i prossimi mesi.

© Quotidiano.net - Gennaio, che scatto. Le due ruote in... rialzo

I dati di gennaio diffusi da Confindustria ANCMA restituiscono un primo segnale positivo per il mercato delle due ruote, che chiude il mese con una crescita complessiva del 6,5% su base annua. Un risultato che, per sua natura, va però letto con cautela: gennaio rappresenta storicamente un mese interlocutorio, con un peso limitato sull’andamento complessivo dell’anno e fortemente influenzato da fattori contingenti. Nel merito, il mercato appare sostanzialmente stabile. La crescita è sostenuta in modo significativo dal recupero dei ciclomotori, mentre scooter e moto mostrano dinamiche più differenziate.🔗 Leggi su Quotidiano.net Spalletti mette i bastoni fra le ruote al Napoli: che intrigo nel mercato di gennaioL'emergenza a centrocampo del Napoli spinge la società a intervenire nel mercato di gennaio. Il mercato delle due ruote torna a crescere nel 2026: gennaio registra un +6,5%. Bene moto ed elettricoA gennaio il mercato delle due ruote riprende a muoversi, con un aumento del 6,5% nelle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gennaio, che scatto. Le due ruote in... rialzo; Crans Montana, com'è ridotto Le Constellation: le foto del rogo; Scatto Monastir, i biancazzurri agguantano il 3° posto del girone G; Scatti d'autore e recensioni al top: un professionista ravennate si aggiudica l'oscar dei matrimoni. Qualche scatto della presentazione del libro di Alessandro Sterlino Mazzeo LA STORIA DI che ha avuto luogo sabato 31 gennaio presso la sede del Centro Paideia e in collaborazione con Libreria Borgopo' - facebook.com facebook Perisic, ora si Napoli che scatto: preso Giovane En-Nesyri alla Juve: il contratto è pronto Questa è la prima pagina del Corriere dello Sport del 23 gennaio x.com