Durante la Granfondo Torino, svoltasi domenica 19 aprile sulle strade della collina torinese, due cicloamatori sono deceduti a causa di malori improvvisi mentre si trovavano nella fase finale della corsa. La gara ha coinvolto numerosi partecipanti e si è conclusa con l’intervento delle ambulanze sul luogo. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dei decessi e sulle condizioni di salute dei due ciclisti prima dell’evento.

Dramma alla Granfondo Torino, dove due cicloamatori sono morti a a causa di malori improvvisi durante la gara disputata domenica 19 aprile sulle strade della collina torinese. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di migliaia di appassionati, si è trasformata in una giornata segnata dal lutto. I due ciclisti, di 61 e 67 anni, sono stati colpiti da arresto cardiaco nella parte finale del percorso, tra Chieri e Pino Torinese, al termine di una corsa lunga 113 chilometri con quasi 2.000 metri di dislivello. Il primo è stato soccorso dal mezzo di assistenza della gara, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. “Nonostante...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ciclismo, due morti alla Granfondo Torino: colpiti da malori durante la parte finale del percorso

Notizie correlate

Terribile doppia tragedia alla Granfondo di Torino di ciclismo: due amatori morti per malori che li hanno colti durante la garaDoppia tragedia oggi, domenica 19 aprile 2026, durante la Granfondo di Torino di ciclismo, a cui hanno partecipato alcune migliaia di appassionati e...

Leggi anche: Due ciclisti morti alla Granfondo Torino: i malori nel tratto finale

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Morti per arresto cardiaco due ciclisti della Granfondo Torino; Terribile doppia tragedia alla Granfondo di Torino di ciclismo: due amatori morti per malori che li hanno colti durante la gara; Due ciclisti amatoriali muoiono per arresto cardiaco alla Granfondo Torino; Malori alla Granfondo Torino: muoiono due ciclisti sessantenni.

Morti due ciclisti alla Granfondo Torino 2026, vittime di arresto cardiaco in gara un 61enne e un 67enneDue ciclisti amatoriali sono morti per arresto cardiaco durante la corsa Granfondo Torino 2026, inutili i soccorsi per le vittime di 67 e 61 anni ... virgilio.it

Due ciclisti morti alla Granfondo Torino per arresto cardiacoDue ciclisti, di 61 e 67 anni, che stavano partecipando alla Granfondo Torino, sono morti per arresto cardiaco. I malori, tra Chieri e Pino Torinese, nella parte finale della corsa di 113 chilometri e ... rainews.it

Tragedia alla Granfondo Torino: morti due ciclisti per arresto cardiaco Dramma durante la Granfondo Torino, dove due partecipanti sono morti in seguito a un arresto cardiaco. Le vittime avevano 61 e 67 anni e stavano affrontando il tratto conclusivo della gara - facebook.com facebook

Morti per arresto cardiaco due ciclisti della Granfondo Torino x.com