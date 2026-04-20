Ciclismo Ardenne | Amstel Gold Race a Evenepoel gli eventi della settimana

Il fine settimana del ciclismo internazionale si è aperto con la vittoria di Remco Evenepoel all’Amstel Gold Race 2026, prima tappa del classico trittico delle Ardenne. La gara si è svolta ieri, coinvolgendo numerosi corridori lungo il percorso collinare dei Paesi Bassi. La corsa ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che hanno seguito con interesse la competizione e le strategie adottate dai partecipanti.

Il fine settimana del ciclismo internazionale ha incoronato Remco Evenepoel trionfatore dell’Amstel Gold Race 2026, prima prova del celebre trittico delle Ardenne disputata ieri. Questa volta Remco Evenepoel non si fa sosprendere. Il campione belga della Red Bull-Bora ha gestito con assoluta lucidità la gara olandese, imponendosi in una volata a due sul traguardo del Cauberg contro il danese Mattias Skjelmose, vincitore della passata edizione e arresosi allo sprint dell’avversario. L’azione decisiva si è concretizzata sull’ascesa del Kruisberg, dove un gruppo molto ristretto con al comando i favoriti ha neutralizzato la lunga fuga di giornata, della quale faceva parte anche un tenace Marco Frigo.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Leggi anche: Amstel Gold Race 2026: favoriti, percorso e guida tv. Via al trittico delle Ardenne

Remco Evenepoel trionfa all’Amstel Gold Race 2026Remco Evenepoel si prende la rivincita a distanza di un anno e trionfa all’Amstel Gold Race 2026, superando infatti allo sprint il danese Mattias...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Amstel Gold Race 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada; Evenepoel sfida Alaphilippe e Skjelmose, 33 muri: la guida completa; Amstel Gold Race 2026 in TV, percorso e dove vederla in diretta e streaming: Evenepoel favorito; Amstel Gold Race 2026: percorso, favoriti, orari e dove vederla in TV e streaming.

Amstel Gold Race 2026: Evenepoel ce l'ha fatta. Frigo in top ten dopo una gara strepitosaLa cronaca della Amstel Gold Race 2026, la prima classica del Trittico delle Ardenne vinta dal favoritissimo Remco Evenepoel ... sport.virgilio.it

DIRETTA AMSTEL GOLD RACE 2026 | Remco Evenepoel ha vinto! Stavolta il belga batte Skjelmose (19 aprile)Diretta Amstel Gold Race 2026 streaming video tv, oggi 19 aprile: orario, percorso e vincitore della corsa che apre il Trittico delle Ardenne. ilsussidiario.net

Remco Evenepoel è tornato! A due mesi dall’ultima vittoria (la cronometro dell’UAE Tour), il belga si è imposto all’Amstel Gold Race. - facebook.com facebook

Pagelle Amstel Gold Race 2026: Evenepoel perfetto, raggi di luce per Skjelmose – Cosnefroy generoso, Frigo inesauribile, Jorgenson sfortunato x.com