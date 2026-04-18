Amstel Gold Race 2026 | favoriti percorso e guida tv Via al trittico delle Ardenne

Il trittico delle Ardenne prenderà il via con l’Amstel Gold Race 2026, la prima delle tre classiche che si svolgono in questa regione. La corsa si terrà il 18 aprile e vedrà al via numerosi ciclisti professionisti. Il percorso prevede salite e tratti impegnativi, mentre la diretta televisiva sarà garantita da diverse emittenti che trasmetteranno l’evento in tutta Italia. I favoriti per la vittoria sono già stati annunciati dagli addetti ai lavori.

Bologna, 18 aprile 2026 – Il trittico delle Ardenne è alle porte. La stagione delle classiche di primavera si avvia verso la seconda parte, per poi lasciare spazio ai grandi giri di tre settimane, soprattutto al Giro d’Italia che partirà l’8 maggio alla presenza anche di Jonas Vingegaard, alla sua prima partecipazione. La settimana tra Olanda e Belgio, dunque, parte con l’ Amstel Gold Race in programma domenica 19 aprile, poi a seguire ci saranno Freccia Vallone e Liegi Bastogne Liegi, ovvero la Doyenne (la Decana) che chiuderà i battenti nel nord. Nei Paesi Bassi, domenica, il punto di incontro tra corridori da corse di un giorno e uomini...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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