Alessia Zecchini la campionessa del mondo di apnea dà il via al carnevale sommerso

Alessia Zecchini, campionessa mondiale di apnea, ha aperto il carnevale “sommerso” immergendosi vestita da Regina degli Abissi nella piscina più profonda del mondo, la Y-40 di Montegrotto Terme. La sua immersione ha attirato l’attenzione di molti appassionati, che hanno seguito il suo ingresso tra le bolle e le luci colorate.

La campionessa del mondo di apnea Alessia Zecchini ha dato il via al carnevale "sommerso" immergendosi vestita da Regina degli Abissi nella Y-40 The Deep Joy, la piscina di acqua termale più profonda al mondo. In questa performance si sposano il Carnevale veneziano, ricordato dall'abito e dall'oro del copricapo, e il Capodanno cinese che quest'anno cade nello stesso giorno, ricordato dal lungo strascico rosso che richiama il tradizionale dragone. La Y-40 The Deep Joy si trova a Montegrotto Terme (Padova).